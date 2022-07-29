В Челябинске 6‑летний мальчик попал в реанимацию, захлебнувшись в бассейне сауны

Родители ребенка отвлеклись и не уследили за сыном

В одной из саун в Советском районе Челябинска 6-летний мальчик упал в бассейн и начал тонуть. Ребенка вытащили из воды и доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. В отношении родителей составили административный протокол. Об этом сегодня, 29 июля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Мальчик отдыхал в сауне вместе с родителями, в какой-то момент взрослые отвлеклись на сбор вещей и оставили ребенка без присмотра. Дошкольник успел наглотаться воды и потерял сознание. Его увезли в реанимацию.

«В отношении родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“)», — прокомментировали в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, днем 23 февраля в бассейне термального курорта «Баден-Баден» обнаружили тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие и девочка не смогла выплыть на поверхность. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего»).