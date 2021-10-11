В одной из квартир четырехэтажного дома по улице Сталеваров в Челябинске при пожаре пострадал 59-летний мужчина. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.
Огонь вспыхнул накануне днем.
«Горели вещи в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 5 кв. м. Специалисты МЧС эвакуировали из горящего помещения мужчину и передали медикам», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
Пожарные справились с огнем за 10 минут.
По предварительным данным, пострадавший получил ожоги ног и отравился продуктами горения. Причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания.