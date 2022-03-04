Сегодня, 4 марта, в первый корпус заводоуправления ЧЭМК поступил звонок о минировании. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе комбината.
«Люди без паники, организованно покинули здание. Около 400 человек. Комбинат при этом ни на секунду не прекращал работу. На месте работают полицейские», — рассказал начальник пресс-службы ЧЭМК Роман Грибанов.
Также известно, что сообщение о минировании поступило и на Новолипецкий металлургический комбинат. Вероятно, лжеминеры повторяют тревожные «вбросы» по России, но на этот раз не в образовательные учреждения.
В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.