В Челябинске 29 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе

Трубу прорвало на улице Мамина

В четверг, 4 ноября, из-за аварии на теплотрассе в Тракторозаводском районе Челябинске три десятка жилых домов остаются без отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации города.

«После производства аварийно-восстановительных работ на теплотрассе диаметром 400 мм по улице Мамина произошло повторное повреждение на сварном стыке. Авария случилась в момент заполнения теплотрассы», — говорят в мэрии.

Без отопления и горячей воды остаются 29 жилых домов.

На месте работают аварийные бригады МУП ЧКТС. Отопление и горячую воду обещают включить до двух часов дня.