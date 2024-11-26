В Челябинске 25 человек тушили пожар в цехе по производству мебели

Никто не пострадал

Минувшей ночью в Челябинске в гаражно-строительном кооперативе № 316а в одном из цехов по производству мебели начался пожар. Огонь едва не перекинулся на соседние здания. Спасатели вовремя локализовали и ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте ЧП работали 25 человек и 7 спецмашин. Спасатели организовали бесперебойную подачу воды, сформировали пять звеньев газодымозащитной службы и принялись ликвидировать возгорание. Пламя потушили на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших в результате ЧП нет.