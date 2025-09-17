В Челябинске 25 человек эвакуировались из многоэтажки из‑за ночного пожара

В комнате и на балконе одной из квартир загорелись вещи

Ночью 17 сентября в Челябинске в многоэтажке на улице Машиностроителей произошел пожар. В квартире, расположенной на 3‑м этаже, загорелись вещи. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие пожарные обнаружили горение вещей в комнате и на балконе квартиры. Они проникли в горящее помещение по трехколенной лестнице и оперативно ликвидировали возгорание.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.