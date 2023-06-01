В Челябинске 24 участника группировки пойдут под суд за мошенничество на 31 млн рублей

Обвиняемые, по версии следствия, похитили деньги страховых компаний

В Центральный районный суд Челябинска поступило уголовное дело преступного сообщества, участников которого обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования (статья 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, обвиняемые инсценировали ДТП, а затем обращались в страховые компании за выплатами.

«В ходе расследования установлено несколько эпизодов. 13 страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей», — сообщила Ирина Волк.

Во время предварительного следствия обвиняемые вернули потерпевшим четыре миллиона рублей.

Также фигурантов дела будут судить по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).