В Центральный районный суд Челябинска поступило уголовное дело преступного сообщества, участников которого обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования (статья 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые инсценировали ДТП, а затем обращались в страховые компании за выплатами.
«В ходе расследования установлено несколько эпизодов. 13 страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей», — сообщила Ирина Волк.
Во время предварительного следствия обвиняемые вернули потерпевшим четыре миллиона рублей.
Также фигурантов дела будут судить по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).