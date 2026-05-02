В Челябинске 24 человека тушили пожар в многоэтажном доме

Из опасной зоны эвакуировались 50 человек

Ночью 2 мая в Челябинске на улице Молодогвардейцев огонь объял квартиру в девятиэтажном доме. Едкий дым быстро распространился в здании бывшего общежития и создавал угрозу здоровью и жизни жильцов. И пока одни спасатели ликвидировали возгорание, другие выводили людей из опасной зоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«С применением спасательных устройств по маршевым лестницам спасены 5 человек. Самостоятельно эвакуировались 45 жильцов, в том числе 7 детей»,— уточнили в ведомстве.

Пожар спасатели потушили в квартире на седьмом этаже на площади 20 квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В ликвидации были задействованы 24 человека и шесть единиц техники.