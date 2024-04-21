В Челябинске 23-летний парень украл инструменты из садового дома

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

В полицию с заявлением о краже обратился житель Челябинска. Он сообщил, что из бытового домика в одном из СНТ у него украли аккумуляторную дрель, дисковую пилу и тепловую пушку. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей. Полицейские, работая по заявлению, задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Похитителем инструментов оказался 23-летний житель Сосновского района. Взломав замок домика, парень украл инструменты и сдал их в комиссионный магазин. Правоохранители обнаружили у него залоговые квитанции, избавиться от которых он не успел.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.