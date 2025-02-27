В Челябинске 21‑летний парень пойдет под суд за мошенничество на «Госуслугах» на 270 тысяч рублей

Пострадали 16 человек

В Челябинске завершено расследование 46 уголовных дел о мошенничестве и неправомерном доступе к информации (статья 159 УК РФ, статья 272 УК РФ). Под суд пойдет 21‑летний парень. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно материалам дела, с марта по декабрь 2023 года обвиняемый незаконно получал логины и пароли от аккаунтов «Госуслуг», а также паспортные данные граждан. Используя эту информацию, он восстанавливал доступ к личным кабинетам, указывая ранее привязанные к аккаунтам номера телефонов. После этого делец оформлял микрозаймы, а деньги тратил на личные нужды.

Всего он оформил 30 заявок в различных МФО, пострадавшими признаны 16 человек.

Уголовные дела рассмотрят в Тракторозаводском районном суде.