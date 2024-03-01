В Челябинске 21‑летнего парня осудили за жестокое избиение мужчины

Потерпевший скончался

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 21‑летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в ноябре прошлого года в доме по улице Можайской обвиняемый сильно избил собутыльника. Потерпевший просил парня прекратить, но подсудимый не останавливался — он нанес мужчине множественные удары руками и ногами, а потом трижды ранил ножом в живот. Искалеченного потерпевшего виновный вынес на улицу и оставил замерзать без одежды. Происходящее он заставил снимать брата жертвы.

«Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима», — рассказали в региональной прокуратуре.