В Челябинске 20‑летняя автомобилистка врезалась в автобус

Девушка получила травмы

Сегодня, 6 июля, утром в Челябинске на Комсомольском проспекте 20-летний водитель автомобиля «Ниссан» врезалась в автобус, следовавший по маршруту № 18, сообщили в городской ГАИ.

Уточняется, что автомобилистка по не установленным пока обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и врезалась в стоящий на остановке общественный транспорт. В результате водитель иномарки получила травмы, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.