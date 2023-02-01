В Челябинске 20‑летний водитель «Лады» врезался в столб, уходя от столкновения

В метре от отечественного авто оказался пешеход

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В Челябинске на пересечении улиц Шаумяна и Доватора «Лада-Приора» врезалась в столб, уходя от столкновения с автомобилем «ЗАЗ-Шанс». ДТП произошло утром 1 февраля, в 8:30. По данным городского управления ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Но это лишь счастливая случайность: в метре от отлетевшего авто проходил пешеход.

В городской ГИБДД рассказали, что 34-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» создал опасность для движения «Ладе». За рулем «Приоры» находился 20-летний парень. Он пытался уйти от столкновения и врезался в столб.

На видеокадрах от компании «Интерсвязь» видно, что чудом удалось избежать трагедии, так как в метре от пролетавшей машины оказался пешеход. Пострадавших в результате аварии нет.

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