В Челябинске 20‑летний водитель Ford пойдет под суд за гибель пешеходов на остановке

Это второе смертельное ДТП на остановке «Поселок Бабушкина»

Прокуратура Челябинска направила в Калининский районный суд уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Речь идет о наезде авто на пешеходов на остановке «Поселок Бабушкина». Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 10 января молодой водитель Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю и 34-летнюю женщин госпитализировали. Позже пожилая пострадавшая скончалась в больнице.

«В ходе следствия потерпевшими и пострадавшей заявлены гражданские иски на общую сумму 2,6 млн рублей. На автомобиль обвиняемого и банковские счета наложен арест», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В октябре Калининский районный суд Челябинска вынес приговор водителю FAW X80, который 9 марта выехал на тротуар возле остановки «Поселок Бабушкина» и сбил пешеходов. Погибла 53-летняя женщина.