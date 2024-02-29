В Челябинске 20-летний парень попал под уголовную статью за уклонение от воинской службы

В случае установления вины ему грозит до двух лет лишения свободы

Следственные органы возбудили уголовное дело об уклонении от воинской службы (часть 1 статьи 328 УК РФ) в отношении 20-летнего челябинца, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый в течение прошлого года не являлся по врученным повесткам в военкомат.

«В настоящее время лицу, совершившему преступление, планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения»,— прокомментировали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске военнослужащего осудили за самоволку.