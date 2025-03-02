В Челябинске 20-летнего водителя отправили под арест за езду в пьяном виде

Молодой человек пытался скрыться от экипажей ДПС

Советский районный суд назначил 20-летнему водителю Lada Kalina 15 суток административного ареста за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала водитель проигнорировал сигнал об остановке, лишь увеличил скорость и пытался скрыться от экипажа. Правонарушитель создавал угрозу для других участников движения, выезжая на встречную полосу. Его остановили на улице Ворошилова. Водительского удостоверения у задержанного не было, а машина ему не принадлежит.

Ранее в Челябинске после сообщения в чат-боте задержали пьяного водителя.