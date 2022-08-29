В Челябинске 2‑летний ребенок провалился в открытый люк

Вместо крышки на нем более года стоят бетонные блоки, между которыми пролетел мальчик

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На улице 2-й Эльтонской, 65А двухлетний мальчик провалился в открытый люк. К счастью, малыш отделался испугом и царапинами, однако родители мальчика требуют, чтобы канализацию скорее закрыли. Об этом Первому областному информагентству рассказала мама ребенка Наталья Горшкова.

ЧП случилось 10 августа днем. Мальчик гулял вместе с родителями возле дома. На кадрах, предоставленных мамой мальчика, видно, что взрослые не спускают с ребенка глаз, однако они предположить не могли, что малыш угодит в узкий пролет.

«Повезло, что он удачно, можно сказать, упал. „Столбиком“ вниз полетел. Мы тут же бросились его доставать. Сразу вызвали скорую, медики обратились в полицию. После обследования мы вернулись домой, инспекторы взяли у меня заявление и сфотографировали место происшествия. На следующий день на месте появился третий бетонный блок, но его надолго не хватило. Рядом строят детский сад, возле дома проезжают погрузчики. Машины каждый раз задевают эти блоки, поэтому остается пространство для падения. Мы не хотим, чтобы такие случаи повторялись, и просим засыпать коллектор», — рассказала Наталья Горшкова.

Жительница Чурилово подчеркнула, что этот колодец давно не действующий — рядом есть ливневка, однако решать проблему уже более года никто не торопится.

Мы направили запрос в УМВД по Челябинску с просьбой прокомментировать ход проверки. Ответ будет опубликован после получения.

Глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов на звонок Первого областного информагентства не ответил.

Как ранее сообщал наш сайт, в июле в Сатке закрыли люк, в который еще зимой провалился 11-летний мальчик и получил перелом позвоночника.

20 июля в челябинском поселке Федоровка 7-летний мальчик упал в открытый люк возле школы и погиб. Следственные органы возбудили дело по факту смерти ребенка.



UPD: в УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что материалы проверки направлены следственный отдел по Тракторозаводскому району.