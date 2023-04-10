В Челябинске 19‑летняя пассажирка мотоцикла получила травмы в ДТП

У водителя не было прав на управление байком

Рядом с домом № 17 по улице Воровского 31-летний водитель Volkswagen не пропустил мотоцикл Honda и случилось столкновение. За рулем байка находился 24-летний мужчина.

Травмы получила его 19-летняя пассажирка, она госпитализирована. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 10 апреля, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне вечером, 9 апреля.

«Водитель мотоцикла не имел прав на управление автомобилем. Девушка получила черепно-мозговую травму»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Также накануне в Челябинске 20-летний водитель Lada Kalina врезался в дорожную технику на улице Северный Луч и погиб на месте.