Сегодня, 4 августа, в микрорайоне Парковый-2 девушка выпала из окна на козырек многоэтажки по улице Петра Столыпина. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
На место происшествия прибыли пожарные, по автолестнице добрались до пострадавшей и эвакуировали ее на носилках.
«Девушку осмотрела прибывшая бригада скорой помощи, пострадавшую госпитализировали», — уточнили в региональном чрезвычайном ведомстве.
Девушка находилась в сознании. Очевидцы предполагают, что она выпала из окна четвертого этажа.