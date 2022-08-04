В Челябинске 19‑летняя девушка выпала из окна многоэтажки

Пострадавшую госпитализировали

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Сегодня, 4 августа, в микрорайоне Парковый-2 девушка выпала из окна на козырек многоэтажки по улице Петра Столыпина. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

На место происшествия прибыли пожарные, по автолестнице добрались до пострадавшей и эвакуировали ее на носилках.

«Девушку осмотрела прибывшая бригада скорой помощи, пострадавшую госпитализировали», — уточнили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Девушка находилась в сознании. Очевидцы предполагают, что она выпала из окна четвертого этажа.