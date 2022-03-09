В Челябинске 19-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

17-летняя пассажирка ВАЗа находится в больнице

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня ночью, 9 марта, напротив дома 9б на Копейском шоссе 19-летний водитель-бесправник погиб в ДТП с автомобилем КамАЗ. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

«Водитель ВАЗ-2105 выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении автомобилю КамАЗ, за рулем которого находился 38-летний мужчина. В результате столкновения водитель легкового авто скончался в больнице от полученных травм», — рассказали в городской ГИБДД.

Также в аварии пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗа, она находится в больнице.