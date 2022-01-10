В Челябинске 19-летний водитель авто насмерть сбил женщину на остановке

По данным очевидцев, есть пострадавшие

Сегодня, 10 января, 19-летний водитель автомобиля Ford вылетел на остановку общественного транспорта «Поселок Бабушкина» в Челябинске. Погибла женщина. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по городу.

«Мужчина не справился с управлением и выехал на остановочный комплекс. В результате аварии погибла женщина, еще двое людей пострадали. Сейчас сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия. Выясняют все обстоятельства инцидента», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

По сведениям очевидцев, пострадали женщина и ее внучка. Обеих госпитализировали с переломами.