В Челябинске 19‑летний парень погиб, выпав из окна седьмого этажа

Тело молодого человека под окнами многоэтажки обнаружили местные жители

Сегодня, 11 декабря, на северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружили тело 19-летнего парня, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла на улице Академика Королева. Известно, что парень выпал из окна седьмого этажа. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам следственного управления СКР.

В конце ноября в Челябинске 46-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа одного из домов на улице 40-летия Победы. Пострадавший погиб на месте.

