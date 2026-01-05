В Челябинске 19-летнему безработному грозит пожизненный срок за попытку теракта

У подозреваемого изъяли компоненты для самодельной взрывчатки

19-летнему челябинцу грозит пожизненный срок за покушение на совершение теракта. Накануне УФСБ России по Челябинской области задержали молодого человека за незаконное хранение взрывчатых веществ. Сегодня Центральный суд города избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает источник ИА «Первое областное».

В квартире подозреваемого обнаружили компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Следствием указанное преступление будет квалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на совершение теракта).

В отношении молодого человека продолжаются следственные действия. За совершение подобного рода преступлений грозит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.