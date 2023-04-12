В Челябинске 18-летняя девушка с подельниками ограбила мужчину

С потерпевшим подозреваемая познакомилась в Интернете

В Челябинске задержали 18-летнюю девушку и троих ее знакомых — 25-летнего, 24-летнего и 22-летнего мужчин. Их подозревают в ограблении местного жителя. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевший познакомился с девушкой в Интернете и пригласил ее в гости. Подозреваемая заранее договорилась с подельниками о том, чтобы они в какой-то момент зашли в квартиру мужчины.

«Трое вошедших незнакомцев, избив хозяина квартиры, похитили около 280 тысяч рублей, а также ноутбук, фотоаппарат и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила не менее 400 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемых задержали в течение суток. Мужчин отправили под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде.