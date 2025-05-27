В Челябинске 18‑летний самокатчик сбил пенсионерку

Пострадавшую госпитализировали

Сегодня, 27 мая, на улице Горького в Челябинске 18-летний водитель электросамоката «Яндекс Go» сбил 78-летнюю женщину, сообщили в городской ГАИ.

Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия. Напоминаем, что на тротуарах приоритет имеют пешеходы! Правила движения на СИМ:

До 7 лет: только в сопровождении взрослых, без выезда на проезжую часть и обочины.

С 7 до 14 лет: самостоятельно, но без выезда на проезжую часть и обочины.

С 14 лет: допускается движение по проезжей части при соблюдении ПДД.

Обращаем внимание, что в Челябинске аренда электросамокатов «Яндекс Go» разрешена только лицам старше 16 лет. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!