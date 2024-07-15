В Челябинске 18‑летний парень похитил из закрытого в гараже авто магнитолы и компрессор

Ущерб потерпевшему составил около 138 тысяч рублей

Житель челябинского поселка Новосинеглазово обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу из своего автомобиля двух магнитол, усилителя, компрессора и комплектующих к музыкальной системе. По подозрению в краже задержали ранее судимого 18-летнего парня, сообщили в ГУ МВД по региону.



По данным полиции, злоумышленник выломал замок гаражного бокса, где стоял ВАЗ-2114, вскрыл салон авто и похитил имущество.



Во время обыска в квартире подозреваемого нашли часть украденных вещей, остальное он успел продать на улице случайным прохожим.



Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).

