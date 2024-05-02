В Челябинске 17-летний парень пойдет под суд за попытку диверсии на железной дороге

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в приготовлении к поджогу на железной дороге и попытке участия в деятельности террористической организации (статья 281 УК РФ, 205.5 УК РФ). Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в Центральном межрегиональном следственного управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, обвиняемый готовился поджечь релейные шкафы на станции в Челябинске.

«Подросток был оперативно задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области на стадии подготовки к преступлениям, вследствие чего причинить вред транспортной инфраструктуре он не успел. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Инструкции парень получал в мессенджере от лица, действующего в интересах Украины.

Дело направлено в Центральный окружной военный суд.