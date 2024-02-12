В Челябинске 17‑летнего хабаровчанина поймали с 1 кг наркотиков

У парня было изъято более 450 свертков по 2 грамма

Несовершеннолетний житель Хабаровского края обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в Челябинске. Парня поймали на остановке с закладкой, которую он не успел разместить в тайнике.

При задержании у парня нашли сверток с 2 граммами наркотика. При обыске в жилище у него изъято еще более 450 аналогичных свертков.

«В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ — „Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка полиции», — говорится в сообщении СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

Парню может грозить до 20 лет лишения свободы.