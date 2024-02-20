В Челябинске 17 членов ОПГ осудят за аферы со страховками

Фигуранты инициировали ДТП

В Челябинске перед судом предстанут 17 членов организованной группы, которых обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами. По данным регионального полицейского главка, они больше года инициировали автоаварии и получали страховки. Сумма ущерба страховым компаниям — 7,8 млн рублей.

По версии следствия, в период с сентября 2018 г. по декабрь 2019 г. обвиняемые инсценировали в Челябинске ДТП, оформляли необходимые документы и предоставляли их в страховые компании для получения выплат.

Возраст участников — от 22 до 40 лет. Им инкриминируют не менее 25 преступлений. Среди них — умышленный поджог автомобиля «Хонда».

«Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники подразделения по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью управления уголовного розыска областного полицейского Главка. По обстоятельствам совершенных преступлений следователями были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 159.5, частью 3 статьи 30, частями 2 и 4 статьи 159.5 и частью 1 статьи 167 УК РФ, соединенные в одно производство», — пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 11 миллионов рублей. Пока они возместили более 3 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.