В Челябинске 16‑летняя школьница выпала из окна 4‑го этажа

Девушка пыталась сбежать из дома

Челябинская полиция разбирается в обстоятельствах падения из окна 16-летней школьницы. Об этом сегодня, 6 апреля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

ЧП случилось накануне в Калининском районе Челябинска. По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», девушку, которая неоднократно сбегала из дома, запер в квартире отец. Строптивая школьница не растерялась: решила покинуть комнату через окно и сорвалась с 4-го этажа. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

«По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — сообщили в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске днем 3 марта девочка-подросток выпала из окна девятого этажа.