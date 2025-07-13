В Челябинске 16-летний водитель питбайка пострадал в ДТП с двумя авто

Парню оказали необходимую медицинскую помощь

Поздно вечером 12 июля в челябинском микрорайоне Чурилово произошло столкновение двух автомобилей и питбайка. В результате травмы получил несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 22:00 в районе дома № 11 на улице 1-й Эльтонской. По неустановленным пока обстоятельствам столкнулись автомобили Škoda Octavia, которым управлял 40-летний мужчина, Renault Sandero под управлением 22-летнего парня и питбайк — им управлял 16-летний парень.

В результате травмы получил водитель питбайка, его увезли в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.