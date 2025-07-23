В Челябинске 15‑летний водитель мопеда пострадал в ДТП с Lada

Родителей подростка могут привлечь к ответственности

В челябинском микрорайоне Чурилово произошло ДТП, в котором пострадал 15‑летний водитель мопеда, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Днем 22 июля в 5‑м Эльтонском переулке столкнулись Lada Vesta, которой управлял 39‑летний мужчина, и юный водитель мопеда FX CITY 50. В результате подросток получил травмы, его увезли в больницу.

Установлено, что пострадавший байкер-подросток не имеет водительских прав. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (5.34 КоАП РФ).