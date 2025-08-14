В Челябинске 15-летний подросток устроил тройную аварию с троллейбусом

Парень самовольно сел за руль Daewoo Nexia, но не справился с автомобилем

В Металлургическом районе Челябинска устанавливаются обстоятельства тройного ДТП с участием троллейбуса. По предварительным данным, виновником аварии стал 15‑летний школьник, который проехал перекресток на красный свет, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел в среду, 13 августа, вечером у дома № 14 по улице Богдана Хмельницкого: столкнулись Daewoo Nexia под управлением молодого человека 2008 года рождения и автомобиль KIA под управлением 45‑летнего водителя. От удара Nexia отлетела в троллейбус «Синара» 14‑го маршрута.

Пострадавших в результате ДТП нет, транспорт получил механические повреждения.

Когда выяснилось, что виновником аварии стал подросток, на место пригласили его родителей и в их присутствии составили протоколы о вождении без прав и о проезде на запрещающий сигнал светофора. Машину забрали на штрафстоянку.