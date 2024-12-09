В Челябинске 14‑летний школьник попал под уголовную статью за лжеминирование

Подросток пытался сорвать экзамен

В Челябинске 14-летний школьник стал фигурантом уголовного дела о ложном сообщении об акте терроризма (статья 207 УК РФ). Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сообщения об угрозе он отправил через мессенджер в полицию и директору школы.

Прибывшие сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов и бросились на поиски «шутника» при содействии УФСБ по Челябинской области.

«Личность подростка установили быстро. Он объяснил, что в школе проходили экзамены, он был не готов и решил сорвать учебный процесс», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Парень достиг возраста уголовной ответственности и теперь понесет наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.