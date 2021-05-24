В Челябинске 14-летний мальчик попал под колеса иномарки

Ребенок получил травмы

На северо-западе Челябинска автомобиль «Киа Спектра» наехал на 14-летнего мальчика. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Происшествие случилось 22 мая в 17:00 около дома на улице Молдавской, 16. За рулем иномарки находился 22-летний мужчина.

В результате наезда подросток получил травмы и направлен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

Тем временем в Челябинске 17 апреля началась профилактическая акция «Летние каникулы». За четыре месяца зарегистрировано 39 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 40 несовершеннолетних получили травмы. Причиной девяти ДТП стала неосторожность детей.