В Челябинске 14 человек задержали по подозрению в организации крупного сбыта наркотиков

Производственную лабораторию обнаружили в частном доме

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сотрудники ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали 14 человек по обвинению в производстве и сбыте крупных партий мефедрона. Об этом сегодня, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, наркотик в частном доме по улице Парковой изготавливали два человека. На месте предполагаемого преступления силовики обнаружили производственное оборудование и промышленную систему вентиляции. По оценкам экспертов, за дверью, замаскированной стеллажом, задержанные варили более 100 килограммов мефедрона в месяц.

«При поддержке отряда специального назначения „Гром“ были задержаны еще 12 участников нелегального бизнеса. Это администраторы и операторы интернет-магазинов, через которые продавали криминальный товар, закладчики и межрегиональные курьеры. По версии следствия, произведенный в лаборатории наркотик распространяли в нескольких регионах России», — рассказали в региональном полицейском главке.

Во время обыска полицейские изъяли оборудование и 18 килограммов готового наркотика. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Производство и сбыт крупной партии наркотиков»).

14 обвиняемых по этому делу заключены под стражу.

В Троицком районе сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в организации нарколаборатории. По данным полиции, в специальном вагончике подозреваемые наладили производство синтетического наркотика мефедрона. По предварительным оценкам, мощности оборудования хватило бы на производство 50 килограммов вещества в месяц. Лаборатория была оснащена вентиляцией и специальным освещением. Подозреваемые использовали средства индивидуальной защиты во время приготовления наркотика.



Как ранее писал наш сайт, в феврале сотрудники УФСБ России по региону ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, организованную в частном доме в Челябинске.

