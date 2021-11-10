В Челябинске 13-летнюю школьницу нашли мертвой на балконе

Рассматривается версия доведения ребенка до суицида

На балконе одного из многоквартирных домов в Калининском районе Челябинска нашли тело семиклассницы. Девочка покончила с собой. Об этом Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. В региональном СК пока не дают информации об обстоятельствах трагедии.

Девочка покончила с собой накануне, 9 ноября. В ситуации предстоит разобраться первому заместителю губернатора Ирине Гехт и уполномоченному по правам ребенка Челябинской области Евгении Майоровой. Обмудсмен соберет информацию о семье погибшей девочки.

Как ранее сообщал наш сайт, в сентябре из окна многоквартирного 24-этажного дома по улице Университетской Набережной выпала 13-летняя школьница. От полученных травм она скончалась на месте. Незадолго до гибели она поссорилась со своим другом, а на следующий день после смерти подруги этот молодой человек намеревался свести счеты с жизнью, однако прибывшие специалисты экстренных служб отговорили его.

Из окна 26-этажного дома по улице Университетской Набережной, 62 выпала 17-летняя девушка. В руках у нее был букет роз.

