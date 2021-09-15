В Челябинске 13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

СК проводит проверку

Из окна многоквартирного 24-этажного дома по улице Университетской Набережной выпала 13-летняя школьница. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Трагедия случилась накануне вечером, 14 сентября. По сведениям соседей погибшей девочки, она проживала в квартире с бабушкой и дедушкой. Незадолго до гибели она поругалась с мальчиком, к которому испытывала чувства.

«По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в региональном СУ СКР.

Также накануне в микрорайоне Вишневая горка из окна многоквартирного дома выпал молодой мужчина. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. Челябинец получил травмы и скончался на месте.

Как ранее писал наш сайт, из окна многоквартирного дома в Челябинске выпала 20-летняя девушка. Спасатели эвакуировали ее с козырька пристроя.