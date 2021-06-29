Напротив дома № 1 по улице Индивидуальной водитель ГАЗ-322132 сбил девочку на пешеходном переходе. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.
ДТП случилось накануне вечером, 28 июня. 57-летний водитель «Газели» наехал на 13-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Пострадавшая получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение», — добавили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
15 июня водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на самокате.