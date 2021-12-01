В Челябинске 13-летний подросток попал под колеса автомобиля

Проводится административное расследование

На улице Кузнецова водитель автомобиля «Лада-Приора» сбила 13-летнего школьника. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне днем. 38-летняя женщина за рулем отечественного авто сбила подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Подросток получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится административное расследование.

1 декабря в Челябинской области отмечено тотальным гололедом: жалобы на скользкие дороги и тротуары и официальные предупреждения от властей сыплются со всех сторон. Водителям и пешеходам необходимо соблюдать бдительность на проезжей части.