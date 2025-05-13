В Челябинске 12‑летний самокатчик сбил пешехода

Мужчину госпитализировали

Сегодня, 13 мая, рядом с домом № 24 по улице Калинина 12‑летний самокатчик сбил 65‑летнего мужчину, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Школьник двигался по тротуару на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали.

Теперь родителям мальчика грозит административный штраф за неисполнение родительских обязанностей.

С начала года в Челябинске случилось 45 ДТП с участием электросамокатов.

UPD: в Челябинске возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на пешехода. Расследование ведется по части 1 статьи 238 УК РФ — это оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан.