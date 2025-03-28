В Челябинске 12-летний мальчик провалился под лед озера Смолино

Школьник смог выбраться из полыньи

Сегодня вечером, 28 марта, 12-летний мальчик провалился под лед озера Смолино в 20-ти метрах от берега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

К счастью, мальчик смог самостоятельно выбраться из холодной воды до приезда экстренных служб, которые вызвали очевидцы.

«Ребенка госпитализировали с переохлаждением», — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники МЧС регулярно напоминают южноуральцам об опасности выхода на лед. А родителей ждет административная ответственность за оставление детей без присмотра.