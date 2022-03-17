В Челябинске 12‑летний мальчик попал под колеса легковушки

Школьник получил травмы

Напротив дома № 15в по улице Марченко в Челябинске 47-летний водитель Ravon сбил 12-летнего школьника. Об этом сегодня,17 марта, сообщили в УГИБДД по городу.

ДТП случилось накануне днем. Мальчик шел из школы домой и пересекал проезжую часть по дворовой территории. Школьник получил травмы.

«Движение пешеходов в жилой зоне разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств», — напомнили в Госавтоинспекции.