В Челябинске 12 человек пойдут под суд за инсценировки ДТП

По версии следствия, обвиняемые незаконно получили 7 млн рублей от страховых компаний

В Центральном районном суде Челябинска рассмотрят уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Обвиняемые — 12 членов преступной группы, инсценировавших ДТП. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2016 по 2018 год на территории области инсценировали 19 ДТП, а потом предоставляли в страховые компании ложные сведения об авариях. Так им удалось присвоить 7 миллионов рублей. В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Центральный районный суд передано еще одно дело по аналогичной статье в отношении женщины. По версии следствия, челябинка купила автомобиль «Хонда», на котором в период с 2017 по 2018 год участвовала в фиктивных авариях, находила людей, которые ставили подписи в документах как виновники или потерпевшие. Затем липовые документы обвиняемая передавала в страховую компанию.