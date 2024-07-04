Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 11 участников преступной группировки, распространявших героин и метадон, сообщили в ГУ МВД по региону.
Двое граждан ближнего зарубежья были задержаны с поличным при передаче 150 свертков с наркотическим средством. У одного из преступников было изъято еще 460 свертков с метадоном и героином.
«Полицейские установили, что запрещенные вещества сбывались через тайники-закладки, устраиваемые в парковых зонах центральной части города, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина», — рассказали в региональном полицейском главке.
В Челябинской и Курганской областях задержали остальных участников преступного сообщества. Изъято более килограмма запрещенных веществ.
Автор: Виктория Ахрарова