В Челябинске 11‑летний мальчик упал в строительный котлован

Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами

На улице Каслинской в Челябинске 11-летний школьник играл со сверстниками на стройке и провалился в котлован. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в городской службе спасения. Спасатели приехали на вызов медиков накануне, 17 мая.

«Доступ в котлован был свободен, и мы спустились туда. Ребенку оказали первую помощь, наложили шины и „воротник Шанца“, затем транспортировали при помощи жестких носилок до машины скорой», — рассказали спасатели.

У ребенка диагностированы множественные ушибы и переломы.

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