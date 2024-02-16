В Челябинске 10-летняя девочка убежала из дома без верхней одежды

Ребенка изъяли из семьи на время проверки

В Ленинском районе Челябинска 10-летняя девочка убежала из дома в одних шортах и майке, зашла в ближайший магазин и рассказала, что напугана систематическими побоями матери.

Очевидцы вызвали полицию. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД по региону.

«Сообщение поступило в 17 часов 50 минут 15 февраля. Через 10 минут оперативники были на месте. Девочку поместили в социально-реабилитационный центр на время выяснения всех обстоятельств. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает», — прокомментировали в региональном полицейском главке.