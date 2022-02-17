В Челябинске 10‑летний мальчик попал под колеса «Ауди»

Ребенок шел из дома в школу

Рядом с домом № 19 по улице Мамина 31-летняя женщина за рулем «Ауди» сбила 10-летнего мальчика. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне утром, когда ребенок отправился из дома в школу. Мальчик переходил проезжую часть рядом со знаком «Жилая зона». О характере травм ребенка в Госавтоинспекции не сообщили.

«В соответствии с Правилами дорожного движения движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств», — напомнили в ГИБДД.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне вечером в Челябинске три пешехода пострадали в ДТП с атомобилем «Ниссан».