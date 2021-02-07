В Челябинск задерживается прилет более десяти рейсов из-за непогоды

Вылет двух самолетов из областного центра также отложили

Непогода, бушующая всю ночь в Челябинской области, сделала свое дело: в челябинском аэропорту отложили вылет двух и прилет двенадцати самолетов.

По данным онлайн-табло, размещенного на сайте аэропорта, на данный момент из Челябинска собираются вылететь пять самолетов, которые должны были отправиться в Москву и Санкт-Петербург в шестом часу утра. Вылет воздушного судна авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды отложили с 6:30 до 14:40. Кроме того, вылет самолета в Краснодар, запланированный на два часа дня, отложили до 23:00 сегодняшнего дня.

Прилететь в Челябинск вовремя не смогли сразу 12 самолетов. Так, рейс из Краснодара, прилет которого запланирован на 05:30, перенесли на 15:00 сегодняшнего дня. Пять воздушных судов из Уфы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» вместо 5:40, 8:15 и 8:30 должны приземлиться в Челябинске в 10:30, 11:00 и 9:50 соответственно. Также задерживаются три самолета из Москвы и два из Санкт-Петербурга. Прилет из Минеральных Вод, запланированный на 13:30, также откладывается до 22:20.







Напомним, накануне вечером из-за непогоды на трассе М-5 «Урал» ограничили движение большегрузов. Сейчас движение восстановлено.

Кроме того, из-за сильного ветра отложили старт квалификации на «Банном» на неопределенное время.