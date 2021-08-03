В Челябинске лжериелтора осудили за мошенничество при продаже квартиры

Женщину отправили в колонию общего режима

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что виновная в августе 2013 года представилась риелтором и убедила пенсионера купить квартиру по цене ниже рыночной стоимости. Потерпевший заплатил 1,8 миллиона рублей, однако сделка так и не состоялась.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима.

Осужденная своей вины так и не признала. Она заявила, что сделка не состоялась в связи с неблагоприятными обстоятельствами.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего руководителя копейского агентства недвижимости Анастасии Мищенко. По предварительным данным, она в период с 2017 по 2019 годы выдавала себя за руководителя агентства недвижимости и заключала с южноуральцами фиктивные договоры купли-продажи квартир, договоры долевого участия в строительстве и оформляла другие сделки, связанные с жильем. Однако фактически женщина не могла оказать предлагаемые услуги.

27 июля Калининский районный суд города Челябинска рассмотрел дело депутата районного совета депутатов Алеси Субботиной. В 2011 году Субботина, будучи риелтором, подписала договор купли-продажи квартиры с мужчиной, страдающим органическим расстройством личности. Потерпевший по договору продал недвижимость за 900 тысяч рублей, хотя обратился к риелтору Субботиной за займом 50 тысяч рублей под залог квартиры. Субботину признали виновной в мошенничестве и назначил наказание сроком на 4 года условно.